Un milione di euro, Castelvetro ora “vede” il sogno auditorium

l sogno di realizzare un auditorium che vada a completare il centro civico di via Soldati, la cui inaugurazione è fissata per il 14 novembre, è sempre più realtà. Quanto meno, il Comune di Castelvetro ha ottenuto il finanziamento per poter pensare alla progettazione e futura messa a dimora dell’opera che andrà ad arricchire il trasformato ex edificio scolastico in spazi aggregativi e culturali a disposizione della comunità.

La sindaca Silvia Granata, in occasione del recente consiglio comunale, ha comunicato l’arrivo nelle casse dell’ente di oltre un milione di euro dal Conto termico 3.0, ossia un contributo a fondo perduto gestito dal Gse (Gestore servizi energetici, società del Ministero delle finanze).

Intanto, a maggioranza sono state approvate alcune variazioni al documento di bilancio.