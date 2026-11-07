Un piano per investire parte dei venti milioni del tesoretto nucleare

C’è un tesoro di 20milioni di euro da poter investire. Ecco come la giunta di Caorso ha pensato di destinare parte del bottino ottenuto vincendo la causa legale contro lo Stato per recuperare le somme delle compensazioni nucleari decurtate tra il 2004 e il 2011. L’ideale programma delle opere da realizzare, nei prossimi anni, è stato presentato giovedì sera, al circolo Anspi Muradolo, in occasione della prima assemblea pubblica organizzata nelle frazioni.

I 20milioni, disponibili dal prossimo bilancio di previsione, hanno il vincolo di essere utilizzati per interventi che abbiano attenzione ambientale. Il 2027 - è stato detto - sarà soprattutto l’anno dedicato alle progettazioni. La prima volontà dell’amministrazione è quella di far arrivare direttamente una parte di questo capitale alle famiglie e alle attività del territorio.

Attraverso la partecipazione a due bandi di gara: “Caorso più green” e “Caorso più bella”. Per il primo saranno messi a disposizione 5milioni di euro da destinare a chi sceglierà di realizzare impianti fotovoltaici domestici, installare pompe di calore, rifare i serramenti. Per il secondo sarà messo a disposizione un milione di euro per rifare le facciate degli edifici e rendere più moderni e attrattivi negozi e locali.