Carbonizzato nell’auto in fiamme all’imbocco del ponte di San Nazzaro

Un’auto avvolta dalle fiamme, un corpo senza nome recuperato dall’abitacolo e una strada transennata per i rilievi: è il quadro, ancora carico di punti interrogativi, di quanto accaduto in mattinata lungo la Provinciale 27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano nelle immediate vicinanze del ponte sul Po che collega con San Nazzaro di Monticelli.

L’allarme è scattato alle 10.47, con la segnalazione di una vettura completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto, per spegnere l’incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona e di Lodi, un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Cremona, insieme ai carabinieri della stazione di Castelnuovo, al Nucleo radiomobile e al nucleo operativo. Una volta domato l’incendio, i pompieri hanno trovato all’interno del veicolo il corpo carbonizzato di una persona, la cui identità non è ancora stata accertata.