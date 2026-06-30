Lodi si prepara a 350 pellegrini, sulle orme del santo Colombano
Tutto il programma del raduno previsto nel fine settimana. «Pregate con noi»
Redazione
|1 ora fa
Bobbio, benedizione alla città con il reliquiario di san Colombano
Territori e comunità differenti, uniti nel nome di san Colombano. Dal venerdì 3 a lunedì 6 luglio si svolgerà la ventisettesima edizione del Colombanus Day, il meeting internazionale delle comunità colombaniane, ospitato quest’anno dalla diocesi di Lodi e, come da tradizione, anche da Bobbio. L’appuntamento rispecchia la natura cosmopolita di Colombano: sono attesi oltre trecentocinquanta pellegrini da Italia, Irlanda, Francia e Germania.
«Sarà un evento con valenza religiosa, ma anche civile - spiega Mauro Steffenini, presidente dell’Associazione europea del Cammino di San Colombano - oltre ai rappresentanti della comunità colombaniana, saranno con noi numerose autorità civili, inclusa l’ambasciatrice irlandese per la santa sede Frances Collins». E ad attenderli c’è un programma ricchissimo, a partire dal pre-evento serale di venerdì con un concerto di musica tradizionale irlandese, eseguita dalla band “The Lepricorns” in piazza del Popolo di San Colombano al Lambro.
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