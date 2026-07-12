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Castello Run 2026, dominio dell'Atletica Piacenza con Rebecchi e Grazio

Successo per la corsa podistica a Castel San Giovanni, al via 130 atleti agonisti. Elia vince la 10 km in 33'35", mentre Giorgia si impone nella 5 km

Mariangela Milani
|1 ora fa
Castello Run 2026, dominio dell'Atletica Piacenza con Rebecchi e Grazio
1 MIN DI LETTURA
Sono Elia Rebecchi e Giorgia Grazio i vincitori della Castello Run 2026. I due corridori di Atletica Piacenza, organizzatrice peraltro dell'evento podistico nel cuore di Castelsangiovanni, hanno vinto rispettivamente la 10 e la 5 chilometri competitiva. Ai nastri di partenza dei due anelli si sono presentati 130 agonisti. Elia Rebecchi si è portato a casa il titolo di vincitore, dopo aver percorso l’anello di dieci chilometri agonisti, in 33 minuti e 35’ secondi. Giorgia Grazio, anche lei di Atletica Piacenza, ha volato via l’anello della 5 chilometri femminile in 22 minuti e 03.
Sempre di Atletica Piacenza stato è il secondo posto della 10 chilometri con Flavio Ghilardotti che ha completato l’anello in 34 minuti e 01. Terzo posto per Angelo Casagrande, portabandiera di Atletica Priverno con un tempo pari a 34 minuti e 05.
Simona Iaccarino, di Triathlon Pavese si è piazzata per un soffio alle spalle della vincitrice con un tempo pari a 22 minuti e 04. Terzo posto nella competitiva femminile per Martina Armelloni di Asd Placentia con un tempo pari a 22 minuti e 37 secondi.

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