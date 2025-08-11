Castelsangiovanni, raffica di controlli con 85 persone identificate

Ben 85 persone identificate, 53 veicoli ispezionati e alcune denunce e contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada: è questo il bilancio di una serie di controlli effettuati a Castelsangiovanni dai carabinieri del SIO (Squadre di Intervento Operativo).

Nelle giornate di venerdì 8 agosto e nella notte di sabato 9 agosto, i militari hanno dato vita a un'operazione di prevenzione con alcuni posti di controllo rafforzati e pattugliamenti mirati lungo le vie strategiche della cittadina della Valtidone.

Un'azione di prevenzione che ha visto i carabinieri presidiare il territorio con determinazione, scoraggiando comportamenti pericolosi e aumentando la percezione di sicurezza tra la popolazione.

"La presenza delle SIO, reparti addestrati per interventi rapidi e ad alta visibilità, insieme ai carabinieri di Castelsangiovanni” – si legge in una nota dell'Arma – "si conferma un deterrente concreto ed efficace non solo a Castelsangiovanni, ma in tutta la provincia”.

I carabinieri del SIO hanno infatti effettuato due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti a Piacenza nella settimana appena conclusa e di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi. Nella notte fra sabato e domenica, i carabinieri sono inoltre intervenuti, sempre a Castelsangiovanni, per un automobilista che, dopo aver perso il controllo della propria auto, è uscito di strada, fortunatamente senza riportare conseguenze.