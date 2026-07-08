Fol in fest al via con Stefano Zecchi: «La cultura sfida la tecnologia»

«La vera sfida oggi? Saper tenere insieme la grande cultura umanistica di cui siamo eredi, con la nuova civiltà tecnocratica che sta venendo avanti».

La quinta edizione del Fol in fest si è aperta a Nibbiano mercoledì 8 luglio con le parole di Stefano Zecchi.

Il filosofo, scrittore, accademico, già assessore alla cultura del comune di Milano ed ex professore ordinario di estetica all'Università degli Studi di Milano è stato ospite ieri della giornata di apertura del festival della montagna Piacentina.

Zecchi, introdotto dal ricercatore universitario Giacomo Checchin ha aperto l’evento che in piazza Martiri a Nibbiano ha dato il via al cartellone di appuntamenti itineranti.

«Io credo – ha detto tra le altre cose il filosofo - che la vera sfida oggi, sia quella di non dimenticare il nostro mondo di appartenenza e quindi la nostra tradizione culturale umanistica, quella che ci fa capire anche la bellezza di un luogo come quello in cui adesso ci troviamo, senza dimenticare il valore delle ricerche tecnologiche che ci tengono al passo con i tempi»