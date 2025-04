Fol in fest, lunedì presentazione dei progetti

Lunedì 14 marzo dalle 9 in Università Cattolica a Piacenza verranno presentati i progetti imprenditoriali, ideati all'interno del Fol in fest, dagli studenti del Polo Volta di Castel San Giovanni e Mattei di Fiorenzuola. Uno ad uno in Cattolica i progetti verranno presentati di fronte ad una giuria di esperti che dovrà poi assegnare il riconoscimento “Innovazione e nuova imprenditorialità: le competenze per generare start up di valore”.

Il programma prevede l'intervento di Angelo Manfredini, direttore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e la presentazione dell'iniziativa e della giuria da parte di Fabio Antoldi, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza. Al termine la giuria decreterà i migliori.

Il Fol in Fest, festival itinerante della montagna, è organizzato dai comuni di Alta Val Tidone, Ferriere, Morfasso e Ottone. Il prossimo mese di luglio tornerà per la sua quarta edizione.