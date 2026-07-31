Maxi sequestro di abbigliamento contraffatto al mercato di Castel San Giovanni

Blitz della Guardia di Finanza di Piacenza al mercato settimanale di Castel San Giovanni. Nell’ambito dei controlli a tutela della concorrenza e dei consumatori, i militari specializzati A.T.P.I. (i "baschi verdi") del Gruppo di Piacenza, insieme a una pattuglia della Tenenza locale, hanno messo a segno un ingente sequestro di merce illegale nella mattinata di giovedì 30 luglio.

L’attenzione dei finanzieri è stata attirata da una bancarella che esponeva numerosi capi di abbigliamento di un noto marchio a prezzi stracciati. I sospetti sulla contraffazione, nati dalle modalità di vendita e dalle caratteristiche dei prodotti, hanno spinto i militari a estendere la perquisizione fino all'abitazione del venditore.

L'operazione ha portato al sequestro complessivo di oltre 2000 capi falsi. Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Piacenza per commercializzazione di prodotti con segni falsi. Il commercio di falsi altera le regole del mercato, danneggia i commercianti onesti ed espone i clienti a rischi per la sicurezza. Le accuse dovranno ora essere vagliate nelle successive fasi processuali.