Maxi sequestro di abbigliamento contraffatto al mercato di Castel San Giovanni
La Finanza ritira oltre 2.000 capi falsi pronti alla vendita, scatta la denuncia per l'ambulante
Redazione Online
|2 ore fa
Controlli della guardia di finanza in una immagine d'archivio
Blitz della Guardia di Finanza di Piacenza al mercato settimanale di Castel San Giovanni. Nell’ambito dei controlli a tutela della concorrenza e dei consumatori, i militari specializzati A.T.P.I. (i "baschi verdi") del Gruppo di Piacenza, insieme a una pattuglia della Tenenza locale, hanno messo a segno un ingente sequestro di merce illegale nella mattinata di giovedì 30 luglio.
L’attenzione dei finanzieri è stata attirata da una bancarella che esponeva numerosi capi di abbigliamento di un noto marchio a prezzi stracciati. I sospetti sulla contraffazione, nati dalle modalità di vendita e dalle caratteristiche dei prodotti, hanno spinto i militari a estendere la perquisizione fino all'abitazione del venditore.
L'operazione ha portato al sequestro complessivo di oltre 2000 capi falsi. Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Piacenza per commercializzazione di prodotti con segni falsi. Il commercio di falsi altera le regole del mercato, danneggia i commercianti onesti ed espone i clienti a rischi per la sicurezza. Le accuse dovranno ora essere vagliate nelle successive fasi processuali.
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