Natural Valley piacentina si rifà il look: "La cosa più incredibile è che esiste davvero"

Il marchio Natural Valley si aggiorna e diventa ancora più accattivante. Il “cappello” sotto cui si riconoscono 21 comuni della fascia collinare e montana è stato oggetto di una recente campagna di restyling tramite un sito web aggiornato (www.naturalvalley.it) e una campagna di comunicazione all’insegna dello slogan "La cosa più incredibile è che esiste davvero".

Il riferimento è alle bellezze paesaggistiche, territoriali, ambientali offerte dal “distretto” dei 21 comuni tra cui Alta Val Tidone, Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Gropparello, Lugagnano, Morfasso, Ottone, Pianello, Piozzano, Pontedellolio, Rivergaro, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba.

"Grazie al coinvolgimento di tutti i comuni e a strumenti aggiornati, possiamo rafforzare la comunicazione interna tra i territori e, soprattutto, presentarci in maniera più efficace verso l’esterno" dice il referente e sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini.