Piacenza al voto il 29 novembre, si rinnova la Provincia

Domenica 29 novembre si torna alle urne per scegliere il nuovo presidente della Provincia e i componenti del Consiglio provinciale. Un appuntamento elettorale che segna il rinnovo degli organi di governo del territorio dopo la scadenza del mandato in corso.

Per permettere a tutti di organizzarsi per tempo, l’amministrazione ha già reso note le principali tappe del percorso. Entro il 20 ottobre la presidente della Provincia firmerà il decreto di indizione delle elezioni e verrà contemporaneamente costituito l’ufficio elettorale provinciale.

Pochi giorni dopo, tra l’8 e il 9 novembre, si aprirà la fase più delicata per chi intende candidarsi: le liste per il Consiglio e le candidature a presidente dovranno essere presentate l’8 novembre dalle 8 alle 20 e il giorno successivo, 9 novembre, dalle 8 alle 12.

Una volta conclusa la verifica dei documenti, entro il 21 novembre sul sito della Provincia di Piacenza verranno pubblicate le candidature e le liste definitivamente ammesse.

Il giorno del voto, domenica 29 novembre, i seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20.