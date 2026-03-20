Soccorse tre escursioniste sul monte Armelio

di Nicolas Casati

Vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, 118 in azione in tarda serata per soccorrere tre ragazze che incamminatesi verso il rifugio "Marco Maramotti", durante il pomeriggio, si sono trovate in difficoltà - nonostante fossero adeguatamente attrezzate - nella zona del monte Armelio, nel bosco. Accortasi della stanchezza di una delle tre escursioniste, una delle tre ragazze ha chiamato i soccorritori dopo le 21 e a muoversi per garantire aiuto sono state le squadre da Bobbio, con l'obiettivo di raggiungerle sulla cresta della montagna. Il campo base è stato allestito a Boioli.

Per fortuna poco prima di mezzanotte le tre giovani sono state rintracciate dai vigili del fuoco di Bobbio sul sentiero 151, infreddolite e spaventate, al buio: sono state riportate al sicuro a casa.