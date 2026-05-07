Tentato furto in azienda a La Verza, ladri in fuga

Tentato furto nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio in una azienda di La Verza. La presenza di tre persone sospette sul retro dell'edificio è stata segnalata alla centrale operativa di Metronotte dall'impianto di videosorveglianza. Sul posto sono intervenute le pattuglie e la polizia. Dal sopralluogo sono stati accertati sia l'intrusione che il danneggiamento dei sensori perimetrali esterni sul retro, manomessi e staccati dal muro. Dei ladri nessuna traccia.