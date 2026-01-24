Truffa per Inter-Milan, biglietti pagati ma mai arrivati

Un tifoso residente a Castel San Giovanni aveva pagato 150 euro per acquistare tre biglietti del derby Inter-Milan del 5 febbraio 2023, ma quei tagliandi non sono mai arrivati. Da qui è nato un processo per truffa, approdato in tribunale a Piacenza, che vede imputato un 37enne napoletano. Secondo la ricostruzione, il contatto per la vendita era avvenuto tramite Facebook, con successivi scambi telefonici, mentre il pagamento era stato effettuato con un bonifico bancario. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il denaro era confluito su un conto intestato all’imputato, sul quale risultavano anche altri movimenti sospetti. L’uomo, difeso dall’avvocato Giandanese Nigra, risulta inoltre avere precedenti per vicende analoghe. Il procedimento è ora al vaglio del giudice Ivan Borasi.