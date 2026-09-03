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A Vernasca ritiro gratis degli inerti e deposito per i pannelli distrutti

Il Comune ha anche avviato la raccolta di segnalazioni per i privati dopo la grandine

Donata Meneghelli
|1 ora fa
Pannelli fotovoltaici danneggiati alle scuole di Vernasca
Pannelli fotovoltaici danneggiati alle scuole di Vernasca
1 MIN DI LETTURA
A Vernasca, colpita duramente dal maltempo non solo sul fronte pubblico ma anche su quello privato, l’amministrazione comunale ha promosso le prime misure di sostegno ai cittadini danneggiati, in attesa di novità sul riconoscimento dello stato di emergenza: un modulo per la ricognizione dei danni e depositi speciali al centro raccolta rifiuti (discarica) di via Roma, dove potranno essere portati i pannelli fotovoltaici danneggiati, debitamente imballati e caricati su bancali.
«Il modulo per la segnalazione dei danni è scaricabile dal sito istituzionale del Comune - spiega l’assistente sociale Clarissa Concarini -. Invitiamo i cittadini colpiti dalla terribile grandinata di venerdì sera a compilarlo in ogni sua parte».
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