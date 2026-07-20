Addio crepe, il teatro Verdi di Fiorenzuola rinasce dal palco
Un intervento da 16.500 euro con nuove finiture e con l’impiego di materiali ignifughi
Donata Meneghelli
|4 ore fa
Un intervento di 16.500 euro ha permesso il rifacimento del palcoscenico del teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola, cuore della stagione teatrale diretta da Mino Manni e sede delle iniziative della scuola comunale di musica, di compagnie locali e di numerosi altri eventi culturali del territorio.
Concluse la stagione teatrale e le attività ospitate negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale ha promosso un intervento di manutenzione straordinaria del palco, con il rifacimento della superficie, compromessa da parti ammalorate, crepe e segni di deterioramento. Sono stati posati materiali ignifughi certificati, applicati trattamenti protettivi e realizzata una nuova finitura.
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