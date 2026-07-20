Addio crepe, il teatro Verdi di Fiorenzuola rinasce dal palco

Un intervento di 16.500 euro ha permesso il rifacimento del palcoscenico del teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola, cuore della stagione teatrale diretta da Mino Manni e sede delle iniziative della scuola comunale di musica, di compagnie locali e di numerosi altri eventi culturali del territorio.

Concluse la stagione teatrale e le attività ospitate negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale ha promosso un intervento di manutenzione straordinaria del palco, con il rifacimento della superficie, compromessa da parti ammalorate, crepe e segni di deterioramento. Sono stati posati materiali ignifughi certificati, applicati trattamenti protettivi e realizzata una nuova finitura.