Anziano di 84anni non ci casca e schiva la truffa dello specchietto

Non si è lasciato intimidire e, con ammirevole prontezza di spirito, ha messo in fuga i malviventi. È la storia di un anziano di 84 anni di Cortina di Alseno che, nella mattinata di venerdì, è riuscito a neutralizzare un tentativo di “truffa dello specchietto” grazie a una bugia d’astuzia del figlio carabiniere. L’anziano, un uomo decisamente arzillo e attento, stava transitando a bordo della sua auto lungo la via principale della frazione in cui risiede. Nel momento in cui ha azionato la freccia per svoltare verso il cimitero locale, ha incrociato un’auto bianca di grossa cilindrata.

Proprio quando le auto si sono affiancate l’84enne ha avvertito un forte rumore secco, come uno scoppio provocato ad arte dai truffatori per simulare un impatto. Le due vetture si sono fermate e dall’auto bianca è sceso un uomo dall’aspetto distinto e ben vestito, che con tono deciso e accusatorio si è rivolto all’anziano dicendo: “Non si è accorto che ha urtato la mia macchina?” A bordo dell’auto del truffatore c’era anche una donna. L’84enne, mantenendo un sangue freddo invidiabile e intuendo immediatamente la trappola, non ha perso la calma e ha risposto prontamente: “Guardi, io sono anziano, ma abito qui nei paraggi. Adesso vado a casa a prendere mio figlio, che è un carabiniere, poi torno qui con lui e decidiamo sul da farsi”. Si trattava, in realtà, di una bugia perché a casa non c’era nessuno e il figlio dell’uomo non appartiene all’Arma.