Bagai, ecco la forza dei giovani: «Ci diamo da fare per il paese»

È l’associazione più giovane di Carpaneto: vuoi per data di nascita, vuoi per età di chi vi aderisce. Il gruppo Bagai (che in dialetto piacentino significa ragazzi) è attivo da circa un anno. A piccoli passi si sta prendendo il proprio spazio nel tessuto sociale della comunità, senza pestare i piedi a nessuno, anzi collaborando con le realtà di volontariato che costituiscono la spina dorsale della vivacità del paese.

Solitamente curano l’intrattenimento musicale alla Festa della coppa e hanno un proprio stand dove servono bibite e cocktail. Ma si mettono a disposizione anche come manodopera per eventi promossi da altre associazioni. Di propria iniziativa, hanno recentemente ideato un torneo di calcio a cinque, battezzato “Copa Bagai”.