Bascherdeis, il funambolo ritorna sul cielo di Vernasca

A Frassinetto, su una parte della zipline “Arcansel”, Andrea Loreni ha camminato a 350 metri d’altezza. Alla diga di Ridracoli, in Emilia-Romagna, nel 2023 ha percorso 410 metri ad un’altezza di 190. Nel 2016 sorvolò piazza Vittoria e Vernasca, ed ora è conto alla rovescia per il suo ritorno in Alta Valdarda in occasione dei Bascherdeis, il Festival Internazionale degli artisti di strada nato nel 2005.

Sabato 25 e domenica 26 il paese accoglierà la 22esima edizione, “In bilico tra sogno e meraviglia”, con oltre 100 spettacoli proposti da 25 artisti e compagnie provenienti da Italia, Messico, Argentina e Venezuela. Aria di festa ed è subito “Estate”, con il ritornello cantato dai Negramaro in testa: «In bilico tra santi e falsi dei, sorretto da un’ insensata voglia di equilibrio».

Nessun filo di rasoio per Loreni che, domenica alle 19, camminerà dal campanile della chiesa di San Colombano all’ Antica Pieve su una corda tesa.