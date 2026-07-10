Cadeo, non risponde al telefono: l’allarme di una vicina lo salva

Un uomo di 80 anni è stato salvato da una conoscente che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha fatto scattare i soccorsi. È accaduto ieri a Cadeo. La donna, preoccupata perché l’uomo che era solita sentire quotidianamente non rispondeva al telefono, ha avuto la sensibilità di chiamare l’ufficio sociale del Comune. L’assistente sociale non ha sottovalutato l’apprensione della signora e ha chiesto tempestivamente l’intervento della polizia locale.

Il comandante Orfeo Rollo e l’agente Paolo Perazzi hanno così raggiunto l’abitazione dell’ottantenne, situata fuori dal centro abitato, in una zona rurale piuttosto isolata e di non facile accesso. «Nonostante l’uomo non rispondesse ai nostri richiami, abbiamo notato diversi elementi che facevano presumere fosse in casa: il furgone era parcheggiato lì e c’era anche il cane», spiega Rollo. Nulla, insomma, faceva pensare a un allontanamento.