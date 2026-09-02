Carpaneto, riaperto il ponte sul Vezzeno: ripresa regolare del traffico

Una vespa e un camion. Sono loro i primi mezzi ad attraversare il nuovo ponte all’ingresso di Carpaneto dopo 85 giorni di cantiere. La circolazione è stata riaperta precisamente alle 12.10 di oggi, con due settimane di anticipo rispetto al cronoprogramma. E già questa risulta una notizia. Non capita infatti tutti i giorni di annunciare una riapertura in anticipo. Lo sa bene anche anche il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani: “Non è assolutamente scontato - le sue parole -. Siamo felici di poter riaprire un’arteria fondamentale per la circolazione sul nostro territorio. Grazie alla ditta e alla Provincia per il lavoro svolto. Grazie anche ai nostri cittadini e ai nostri commercianti per la pazienza e la comprensione”.

I lavori, da 780mila euro (620mila euro di risorse statali e 160mila euro di fondi provinciali), sono durati 85 giorni e hanno permesso di restituire un’opera stradale più sicura: l’impalcato è stato rinforzato con l’installazione di tiranti e la realizzazione di una struttura ad arco in cemento armato, nuovi muri e cordoli hanno consentito di posizionare adeguate barriere di sicurezza. Sono poi stati recuperati gli elementi murari di pile e spalle.

Per quanto riguarda il completo ritorno alla normalità si dovrà attendere il 14 settembre, con l’inizio delle scuole, per rivedere i pullman del servizio pubblico transitare lungo il ponte sulla Provinciale 6 di Carpaneto.