Da quattro mesi ricoverata a Fiorenzuola, la rinascita di Fina

«Sono passata attraverso un periodo che ha messo alla prova il mio corpo e il mio spirito. Dopo tanto silenzio ho iniziato a risvegliarmi, a ritrovare la voce e la forza per affrontare ogni giorno con speranza. Persone meravigliose mi hanno accompagnato: terapisti, Oss, medici, infermieri, ognuno è stato un dono, una luce gentile che ha illuminato questa stanza d’ospedale. Con i loro gesti di cura mi hanno spinto a non arrendermi. Un grazie speciale va a mio marito, mio sostegno costante, e alle mie figlie che sono diventate i miei occhi, le mie mani, le mie braccia. A chi è in un momento difficile, desidero dire di non smettere di sperare».

Sono parole della signora Fina Tardio, 75 anni, originaria della Sicilia, da luglio ricoverata al polo riabilitativo dell’ospedale di Fiorenzuola, che lei ha ribattezzato «il cuore della rinascita». «Ho vissuto qui nell’abbraccio invisibile di tutto il personale». «Dopo un delicato intervento all’aorta, il 2 maggio, mia madre entrava in coma», ci ha racconta Sarah Talita, una delle tre figlie. Fina ricorda: «Quando arrivai, ero come sospesa, senza voce, senza forza, senza autonomia, immobile, con una tracheotomia, alimentata con sondino».