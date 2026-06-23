Dalle Poste ai tappetini in collina: così lo yoga conquista Rustigazzo

l Il sole caldo illumina il campo sportivo di Rustigazzo, frazione di Lugagnano. Le fronde degli alberi che lo costeggiano, mosse dal vento, restituiscono l’armonia della musica classica: sono i brani di Ludovico Einaudi ad accompagnare la lezione di yoga di Marina Tinelli. Mentre si srotolano venti tappetini, a dipingere un arcobaleno sull’erba, c’è una tale pace che sembra messo in pausa anche il conto alla rovescia per le vacanze.

Portare lo yoga in una piccola frazione non era una sfida scontata: però Marina, che ha cambiato la propria vita, ci è riuscita. Lo dimostrano le adesioni: a circa 500 metri di altitudine gli iscritti sono 30 di varie età, uomini e soprattutto donne. Il linguaggio dello yoga è oggi prevalentemente femminile, in contrasto con gli albori, quando la pratica era un sentiero tracciato dagli uomini per gli uomini.

© Libertà/Federica Duani