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Due banchi vuoti fino all’ultimo giorno e la paura che Sonia e i figli non tornino

Sono partiti il 20 aprile e non hanno  più dato notizie. L’angoscia di papà Yuri  su Facebook: «Penso a loro ogni secondo»

Federica Duani
|1 ora fa
L’auto di Sonia Bottacchiari, trovata il 6 maggio a Tarcento, in provincia di Udine
L’auto di Sonia Bottacchiari, trovata il 6 maggio a Tarcento, in provincia di Udine
1 MIN DI LETTURA
Aveva il sapore dell’estate, ieri, l’ultima campanella dell’anno scolastico. E i registri elettronici, guardiani delle assenze e delle presenze, erano quasi tutti tinti di verde, il colore del: «L’alunno c’è». Ma due banchi, di una prima e di una terza classe di un istituto superiore di Fidenza, erano vuoti. Non perché gli studenti fossero a firmar magliette ricordo insieme ai compagni o cantare al karaoke, piuttosto perché quei due alunni, dal 20 aprile, sono scomparsi. Assenze con il peso di macigni. Quarantasette giorni fa, infatti, mamma Sonia Bottacchiari è partita dalla località Filagnoni di Castell'Arquato con la figlia sedicenne e il figlio quattordicenne e i loro quattro cani.
Dopo otto giorni di ricerche, scattate il 6 maggio, la notizia del ritrovamento è arrivata il 13 maggio: «Sono vivi e stanno bene», veniva comunicato dalla procura. Ma il mistero sul nucleo familiare è rimasto. Dove sono Sonia e i figli? Nonostante siano stati rintracciati, non si sono mai fatti vivi né con Yuri Groppi (ex marito di Sonia), né con Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi.
TUTTA LA VICENDA RACCONTATA DALLE PAGINE DI LIBERTA'
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