Erasmus e formazione: dieci apprendisti francesi per gli spazi di Vernasca

Vernasca ospita in questi giorni dieci apprendisti francesi del centro di formazione BTP CFA della Vandea, un progetto promosso dalla Scuola Edile di Piacenza e inserito nell’ambito dei progetti Erasmus dell’ente di formazione francese. Nove ragazze e un ragazzo, tra i 17 e i 18 anni, stanno mettendo in pratica le competenze acquisite contribuendo alla riqualificazione di alcuni spazi pubblici del paese.

Gli interventi hanno interessato i giardini di piazza Aldo Moro, con il recupero degli arredi urbani in legno, e il plesso scolastico, dove colori e decorazioni hanno rinnovato armadi, pareti e spazi comuni, rendendo gli ambienti più accoglienti per gli studenti. Tra le opere realizzate anche un murale ispirato al paesaggio della Valdarda, all’ingresso dell’asilo nido e un nuovo stemma itinerante del Comune.

«È un progetto che unisce formazione, scambio internazionale e valorizzazione del territorio», sottolinea Gian Luigi Molinari, direttore della Scuola Edile di Piacenza e sindaco di Vernasca. Un’n iniziativa che offre ai giovani un'importante esperienza professionale, lasciando al tempo stesso un segno concreto nella comunità.