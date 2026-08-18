Fermi al palo i lavori sui ponti di Cortemaggiore e Villanova

Il cantiere per il rifacimento delle murature e l’installazione di nuove barriere di sicurezza del ponte lungo la provinciale 26 per Busseto, nel centro abitato di Cortemaggiore, slitta a data non definita. La Provincia di Piacenza aveva annunciato l’avvio dell’intervento entro il 2025, così non è stato. Si continua a lavorare per il momento solo sulla carta.

È trascorso oltre un anno dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e ancora non si è arrivati a definire il progetto esecutivo dal valore di 700mila euro. Rimane in essere da fine 2021, ossia da quasi cinque anni, il senso unico alternato regolato da semafori.

Niente da fare, nel breve termine, nemmeno per il ponte sul torrente Ongina a Villanova, lungo la provinciale 588R. La pianificazione dell’intervento da 1,2 milioni di euro (425mila euro di fondi ministeriali, 600mila euro dalla Provincia di Parma e 175mila euro dalla Provincia di Piacenza) è slittata al 2028.