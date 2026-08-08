Festa dei Cuion, in 5mila a Gropparello. Nuovi progetti per il territorio
«Il primo fine settimana di ottobre tornerà la Camminata in Rosa a sostegno di Armonia Onlus e poi per novembre usciremo dai confini del nostro comune con una nuova iniziativa»
Redazione Online
|3 ore fa
Una vera e propria folla di persone, circa 5mila, accorse anche da fuori provincia per partecipare alla nuova edizione della Festa dei Cuion di Gropparello. Nuova in tutti i sensi, perché il direttivo di Promis Gruparel - composto da nove amici che da quattro anni a questa parte hanno deciso di dedicare tempo, idee e energie alle colline che li hanno visti crescere – ha scelto, dopo le prime tre edizioni nel piazzale di via IV novembre, di ampliare l’area e spostarsi al campo sportivo Ettore Rosso.
L’impegno di Promis Gruparel non si ferma qui: «Abbiamo in programma progetti ambiziosi, tra cui la riqualificazione di due aree da riconsegnare alla nostra comunità, una nel capoluogo e una in una frazione – anticipa il segretario Mattia Iudicello -, il primo fine settimana di ottobre tornerà la Camminata in Rosa a sostegno di Armonia Onlus e poi per novembre usciremo dai confini del nostro comune con una nuova iniziativa».
«Amiamo Gropparello – concludono i membri del direttivo Promis – e grazie all’impegno dei nostri volontari, che innanzitutto sono nostri amici, abbiamo la consapevolezza di star percorrendo la strada giusta. Insieme per la nostra gente».
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