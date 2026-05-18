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Finto incidente con sedicente agente in borghese: tentata truffa sulla Via Emilia tra Alseno e Fiorenzuola

Nuovo caso con la scusa dello specchietto rotto: i malviventi simulano un urto e chiedono contanti, ma la vittima non ci casca

Ornella Quaglia
|2 ore fa
Finto incidente con sedicente agente in borghese: tentata truffa sulla Via Emilia tra Alseno e Fiorenzuola
1 MIN DI LETTURA
Massima attenzione sulle strade della provincia di Piacenza. Dopo il recente colpo da 400 euro ai danni di un anziano sulla strada di Carpaneto, un nuovo episodio si è verificato lungo la Via Emilia, nel tratto tra Alseno e l’ingresso della tangenziale di Fiorenzuola.
Questa volta, fortunatamente, il raggiro è fallito. La dinamica unisce il classico "trucco dello specchietto" a una messa in scena ancora più inquietante. I truffatori, a bordo di una Renault Clio bianca, hanno iniziato la manovra all'altezza di un bar di Alseno, procedendo a velocità ridotta con le quattro frecce accese per farsi sorpassare.
Durante la manovra di sorpasso, i malviventi hanno provocato un forte rumore sulla carrozzeria dell’auto della vittima per simulare un impatto. Subito dopo hanno lampeggiato insistentemente, costringendo il conducente ad accostare nei pressi di Fiorenzuola.
A quel punto, un uomo è sceso dalla Clio e ha mostrato rapidamente un finto tesserino, qualificandosi come un agente di polizia in borghese. Il falso poliziotto ha accusato la vittima di aver danneggiato lo specchietto e di essere fuggita, proponendo un accordo in contanti per evitare verbali e denunce.
La richiesta, inizialmente di 1.000 euro, è poi scesa a 500 euro, con l'offerta di accompagnare la vittima al bancomat. Il piano è però fallito grazie alla prontezza del conducente, che ha minacciato di chiamare le forze l'ordine, costringendo i malviventi alla fuga.
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