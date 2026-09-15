Fuga spericolata tra le strade della Val d’Arda: denunciato

Nel primo pomeriggio del 12 settembre, durante un servizio di controllo del territorio nel Comune di Castell’Arquato, i carabinieri della locale Stazione hanno intercettato un’Alfa Romeo Stelvio con a bordo tre persone. Il conducente, accortosi dell’attenzione dei militari, avrebbe improvvisamente accelerato, dando inizio a una fuga lungo alcune strade extraurbane della zona, per fortuna in quel momento poco trafficate. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il conducente avrebbe effettuato diverse manovre azzardate, riuscendo inizialmente a guadagnare terreno e rendendo necessario un inseguimento.

Durante la corsa, dal veicolo è stato abbandonato uno zaino, successivamente recuperato dai carabinieri e risultato privo di elementi di interesse investigativo. Nel corso della fuga, inoltre, i due passeggeri che erano in auto sono riusciti a scendere rapidamente dall’auto e a dileguarsi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. L’inseguimento si è concluso in località Case Sparse Zilioli, dove i militari hanno raggiunto e bloccato il veicolo.

L’operazione si è conclusa senza feriti e senza danni alle autovetture coinvolte. Il conducente, un 49enne residente a Lugagnano e già noto, è stato accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Castell’Arquato per gli accertamenti del caso. Le successive perquisizioni personale e veicolare hanno dato esito negativo. Al termine delle formalità, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.