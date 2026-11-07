Furto in un negozio e inosservanza degli ordini di allontanamento, due denunce

Due distinti interventi condotti il 6 novembre dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola hanno portato alla denuncia di una donna di 31 anni per furto e di uno straniero di 42 anni per l’inosservanza degli ordini di lasciare il territorio nazionale.

l primo episodio si è verificato nella mattinata ad Alseno, presso un esercizio commerciale lungo via Emilia. Intorno alle ore 10.25, il titolare ha richiesto l’intervento di una pattuglia, segnalando la presenza di una donna che, secondo quanto da lui riferito, si sarebbe già resa responsabile di precedenti sottrazioni di merce nello stesso punto vendita. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Lugagnano, che hanno ricostruito le circostanze dell’accaduto. Il titolare ha indicato la donna, che era stata fermata dopo aver oltrepassato le casse.

Nel corso del successivo controllo, all’interno della sua borsa è stata rinvenuta una macchina da caffè del valore di circa 120 euro, che, secondo gli elementi raccolti, sarebbe stata prelevata dal negozio senza essere pagata. La donna è stata quindi accompagnata in caserma e al termine degli accertamenti è stata denunciata per furto.

Il secondo intervento è avvenuto in serata a Fiorenzuola. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia ha controllato un cittadino straniero di 42 anni, senza fissa dimora. Le verifiche svolte a seguito dell’identificazione hanno consentito di accertare che l’uomo era destinatario di due distinti ordini di lasciare il territorio nazionale, emessi dalla Questura di Piacenza nel 2023 e nel 2026, ai quali non avrebbe dato seguito. E' stato quindi denunciato.