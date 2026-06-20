“Ginestrail” per 500: in tanti alla marcia anche senza i fiori

Selvatica, solare e resistente: la ginestra è il fiore scelto da Giacomo Leopardi per la sua poesia più matura, come simbolo di resilienza. E l’associazione vernaschina ArdaTrek, già nel 2025, ha scelto di dedicarle un trekking: “Ginestrail”. Alla sua seconda edizione consecutiva, l’escursione ha coinvolto circa 500 camminatori lungo un percorso di poco più di dieci chilometri nel Parco del Piacenziano. Il giallo era un po’ meno acceso del previsto: l’evento, infatti, era previsto per il 2 giugno, poi posticipato al 14 a causa del maltempo.