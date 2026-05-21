Il sottopasso diventa bivacco ed è polemica sulla sicurezza

Un rimpallo di responsabilità virtuale, il degrado che porta alla percezione di insicurezza; e, infine, l’arrivo degli operai comunali con i sacchi e le ramazze. Accade a Fiorenzuola, dove il sottopasso pedonale che collega lo scalo ferroviario ai parcheggi del cimitero è finito al centro di una dura scia di polemiche dopo la pubblicazione di un post sui social che denunciava il progressivo declino della struttura.

A far esplodere il caso, una serie di fotografie che raccontano una quotidianità difficile: coperte logore («Una di quelle è stata rubata dalla mia auto, che era parcheggiata lì», segnala una cittadina riconoscendo la coperta gialla della foto), tappetini, giornali usati come isolanti termici e un giubbotto abbandonato a terra. Segni inequivocabili di un bivacco notturno e, secondo chi frequenta la zona, ormai anche diurno, utilizzato da persone senza fissa dimora in cerca di un riparo di fortuna.