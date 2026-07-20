Incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, lunghe code verso sud

Poco dopo le ore 17:30, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna si registrano 5 km di coda a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 88.2. Sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti I soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia, attualmente si circola su due corsie.

Inoltre in carreggiata opposta, dove il traffico transita su tutte le corsie disponibili, si registrano 9 km di coda per curiosi. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, di percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Fidenza verso Bologna.