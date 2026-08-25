Investito dal treno a Roveleto, gravissimo un uomo

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 25 agosto nella stazione ferroviaria di Roveleto: un uomo è stato investito da un treno e ha riportato serie ferite. Ancora da accertare il motivo per cui si trovasse sui binari durante il transito del convoglio. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e l'eliambulanza lo ha trasportato all'ospedale Maggiore di Parma.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Piacenza e Fiorenzuola ed è stato istituito il servizio di navetta bus. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la la polizia ferroviaria.