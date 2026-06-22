La Farnesina in campo per risolvere il caso di Sonia Bottacchiari e dei due figli scomparsi

I familiari dei due adolescenti che da ormai due mesi si sono allontanati da casa insieme alla madre hanno chiesto aiuto alla Farnesina. La speranza è che il ministero degli Esteri possa trovare una soluzione al caso di Sonia Bottacchiari e dei due figli - fratello e sorella di 14 e 16 anni - che hanno lasciato la loro abitazione di Castellarquato e non hanno più fatto avere loro notizie. Sarebbero usciti dai confini italiani e, dopo aver abbandonato l’auto a Tarcento, in provincia di Udine, hanno quasi certamente raggiunto la Croazia. È lì che si troverebbero, sebbene il loro rifugio rimanga segreto.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo d’indagine sulla donna, il tribunale per i minorenni di Bologna sta valutando con attenzione la situazione con lo scopo di tutelare i ragazzi. Ma il fatto che Sonia e i figli siano all’estero rende tutto più difficile. Le autorità italiane non possono intervenire liberamente sul territorio di uno Stato straniero ed è per questo che ora si punta ad attivare i canali diplomatici. Il ministero avrebbe ricevuto una corposa documentazione - inclusa la relazione dei servizi sociali di Castellarquato che hanno seguito la vicenda - e potrebbe muoversi al fine, perlomeno, di riaprire un canale di dialogo tra la donna e i figli, all’estero, e i familiari in Italia. Infatti, dal 20 aprile scorso Yuri Groppi, papà dei ragazzi ed ex compagno di Sonia, e il nonno Riccardo, padre della donna, vivono nell’angoscia. Quel giorno la 49enne ha lasciato l’abitazione nella frazione arquatese dei Filagnoni, insieme ai ragazzi e ai loro quattro cani. Era un lunedì e doveva trattarsi di una breve vacanza sulle Prealpi Giulie. «Andiamo in un campeggio a Gemona, ci rivediamo per il fine settimana», aveva detto la donna. Al campeggio, però, non sono mai arrivati.