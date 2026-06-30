Marcia delle Terre Veleiate, cartelli spostati o danneggiati

Sei, dodici o diciotto km da Veleia Romana, in comune di Lugagnano, al Parco Provinciale. Tre percorsi tra cui scegliere, un unico obiettivo: la Marcia delle Terre Veleiate, ogni anno, rinnova la sinergia tra sport e solidarietà. A far da sfondo all’edizione 2026, però, c’è l’ inciviltà: fin dalle prime ore del mattino, gli organizzatori si sono trovati a fare i conti con cartelli direzionali spostati e danneggiati.

Un episodio spiacevole che ha fatto a pugni con lo spirito della manifestazione, organizzata da un team di volontari coordinato dalla presidente Valeria Tedaldi con Michela Bubba e Rosanna Libè. Una squadra che ogni anno dedica tempo e cura ai sentieri, perfezionando i percorsi e organizzando i ristori e tutti i servizi necessari.