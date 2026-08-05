Morfasso dedica una via al suo cardinale Silvio Oddi

Una via intitolata al cardinale Silvio Oddi nell’anno del 25esimo anniversario dalla sua morte: Morfasso omaggia così il suo concittadino più illustre, per cui l’affetto resta vivo a scalfire il tempo. Anche se, di fatto, la ricorrenza è una coincidenza: «Da tempo lavoriamo per dedicare una via al cardinale Oddi e finalmente ci siamo riusciti – annuncia il sindaco Paolo Calestani – . Mio nonno e mia mamma sono Oddi, con il cardinale c’è un legame di parentela. Ma non è solo per questo che, in questo mio mandato, mi ero ripromesso di intitolargli una via: è una soddisfazione anche da amministratore, poter onorare la memoria di un profilo come quello del cardinale, di altissimo livello dal punto di vista istituzionale ed ecclesiastico».

L’attuale via Adua diventerà via Cardinale Silvio Oddi:

Morfasso titola una via al cardinale Silvio Oddi



