Morfasso un paese di poveri? «No, il ministero si sbaglia»

Morfasso è davvero il paese più povero in provincia di Piacenza? Stando al ministero dell’Economia e delle Finanze, il Mef, sì. Fanalino di coda tra i 46 Comuni e con un reddito medio di 18.362 euro: i dati sono relativi al 2025 (anno d’imposta 2024). A Gazzola, il più ricco, il reddito è di 33.696 euro.

Abbiamo fatto un viaggio nel cuore del paese, che accoglie tra il verde brillante delle colline in primavera, e fiorellini sui balconi delle finestre. La prima tappa è in via Roma, nell’ufficio del sindaco Paolo Calestani, che non ci sta a sentir parlare di povertà per il Comune che rappresenta: «I dati del ministero non rispecchiano la realtà del territorio in termini di qualità di vita. È chiaro che, avendo una popolazione anziana, per lo più di pensionati, il reddito pro-capite risulta basso».