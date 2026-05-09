Rissa nella notte in piazza a Fiorenzuola: tre giovani denunciati

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola sono intervenuti in Piazza Marsala, nei pressi di un esercizio commerciale, a seguito della segnalazione di una rissa in corso tra più persone. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando una cittadina ha richiesto l’intervento dei carabinieri riferendo di una violenta lite in strada, con rumori di vetri infranti e la presenza di diversi giovani coinvolti.

Sul posto sono state immediatamente inviate due pattuglie dell’Arma: un equipaggio del Radiomobile e la pattuglia dei militari di Caorso. Dagli accertamenti è emerso che la lite, nata verosimilmente per futili motivi, sarebbe degenerata in uno scontro fisico tra alcuni giovani, mentre altri presenti avrebbero tentato di separarli. Al momento dell’arrivo dei militari, alcuni soggetti si erano già allontanati, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciare tre giovani, tutti di origine marocchina e già noti alle forze dell'ordine.

I tre giovani di 32, 30 e 29 anni, residenti a Fiorenzuola e Cortemaggiore, sono stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia per una completa identificazione. Uno di loro aveva i vestiti strappati e presentava una lieve abrasione al braccio, escoriazioni sulle labbra e un livido su una guancia, ma ha rifiutato l’intervento del personale sanitario.

Al termine degli accertamenti, durante i quali in presenza dei militari hanno continuato ad insultarsi e minacciarsi a vicenda in lingua araba e cercando anche lo scontro fisico, i tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa.