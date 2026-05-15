«Salviamo l’ex mulino di Verdi, dopo l’acquisto servono sponsor»

L’ex mulino di Giuseppe Verdi è stato acquistato dall’associazione “Verdi e le sue terre”. La compravendita si è resa possibile grazie soprattutto ad una cospicua donazione della ditta Sapil di Villanova che progetta e costruisce strutture prefabbricate. Il suo attento e generoso titolare, Roberto Pietrantonio, è stato infatti nominato presidente di “Verdi e le sue terre”, gruppo costituito nel dicembre 2025.

«Il mulino di Verdi è nel cuore di tanti di noi che facciamo parte dell’associazione - spiega l’imprenditore -. Ogni volta che ci passo davanti, e accade spesso perché in quella zona mi piace andare a correre, mi sale un nodo alla gola. L’idea di fare qualcosa per tentare di recuperarlo è nata ben prima dell’associazione. L’acquisizione invece è recente, si è conclusa il mese scorso, dopo un iter non semplice. Abbiamo concordato con la proprietà un valore di acquisto di 15mila euro più le spese aggiuntive. Il bello però inizia adesso, perché i costi per la ristrutturazione saranno ingenti».