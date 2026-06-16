Studenti a lezione con il Cai, armati di mappe e bussola

Spesso dipinta come la generazione che tiene la testa china sugli schermi e non sta all’aria aperta; che non sa muoversi e orientarsi perché tanto “ci pensa Google maps”, la generazione Alpha (i nati nel nuovo millennio) può essere educata a contrastare questa tendenza.

Lo ha dimostrato l’iniziativa proposta a Fiorenzuola dal CAI (Club Alpino Italiano) di Piacenza con l’associazione Percorso Lungo Arda e rivolta a due classi seconde (la sezione A e la F) delle scuole medie Gatti dell’istituto comprensivo di Fiorenzuola. Gli studenti si sono sentiti protagonisti del corso di orientamento e cartografia tenutosi negli ultimi mesi di scuola, quando la stagione consentiva le lezioni all’aria aperta, che sono seguite ad un percorso iniziale di lezioni teoriche in classe. Il corso è stato finanziato dalla ditta Trivium Packaging di Fiorenzuola.

C’erano anche i rappresentanti della Trivium, nonché i volontari del Percorso Lungo Arda, alle due uscite sul campo’ organizzate proprio lungo il sentiero dell’Arda per mettere in pratica quanto appreso in teoria.Muniti di mappa del territorio e bussola, gli studenti sono stati guidati da Aldo Scorsoglio, uno dei responsabili della scuola di alpinismo giovanile del Cai di Piacenza: hanno imparato a leggere una carta, a riconoscere punti di riferimento, a orientarsi sul territorio e comprendere meglio il paesaggio che li circonda. «Attività – spiega Scorsoglio - che li hanno aiutati a sviluppare osservazione, autonomia e capacità di muoversi consapevolmente nella natura».