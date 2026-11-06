Teatro Verdi, confermato lo spettacolo di sabato 7 novembre

La Commissione ha concluso le verifiche: riprende l’attività del teatro nel rispetto delle prescrizioni. L’Amministrazione è già al lavoro sugli ulteriori interventi. Lo spettacolo in programma domani, sabato 7 novembre, al Teatro Giuseppe Verdi di Fiorenzuola d’Arda si svolgerà regolarmente.

È questo l’esito delle verifiche condotte dalla Commissione di pubblico spettacolo, riunitasi nella mattinata di oggi, venerdì 6 novembre. Gli interventi realizzati hanno consentito di superare le principali criticità e di rendere possibile la ripresa dell’attività, nel rispetto delle prescrizioni individuate dalla Commissione.

Restano ulteriori interventi di adeguamento e miglioramento, sui quali l’Amministrazione comunale è già al lavoro, insieme agli uffici e ai professionisti incaricati, per dare seguito alle indicazioni ricevute e completare il percorso avviato. In questa fase transitoria, durante lo svolgimento degli spettacoli sarà presente personale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dalla Commissione.

«La conferma dello spettacolo di domani è una notizia che desideriamo condividere anzitutto con gli spettatori, ai quali va il nostro ringraziamento per la pazienza e la comprensione dimostrate – dichiara l’assessore alla Cultura Massimiliano Morganti –. In queste settimane il personale comunale e i partner tecnici incaricati hanno lavorato con impegno e disponibilità per consentire la ripresa dell’attività. A loro e ai componenti della Commissione rivolgo un ringraziamento sincero per la professionalità e l’attenzione dedicate al nostro teatro. Sappiamo che il lavoro deve proseguire e continueremo a seguirlo con la stessa cura».

«Il Teatro Verdi è un patrimonio della nostra comunità e la sua attività merita attenzione e responsabilità – sottolinea il sindaco Romeo Gandolfi –. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato: i componenti della Commissione, gli uffici e il personale comunale, i professionisti e i partner tecnici coinvolti. Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco, per la grande professionalità dimostrata e per aver messo a disposizione, in via transitoria, il proprio personale, che sarà presente durante gli spettacoli: una collaborazione concreta e preziosa per consentire la ripresa dell’attività nelle condizioni di sicurezza prescritte. Ora proseguiremo con gli ulteriori interventi richiesti, dando continuità all’impegno assunto per la sicurezza e la funzionalità del teatro».

«Accogliamo con soddisfazione la possibilità di riprendere gli spettacoli e ritrovare il nostro pubblico – aggiunge il direttore artistico Mino Manni –. Sono state settimane impegnative anche per chi deve organizzare il lavoro sul palcoscenico, e questa conferma ci permette di tornare a concentrarci sull’incontro tra artisti e spettatori. Ringrazio l’Amministrazione e tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile la riapertura, insieme al pubblico e agli artisti per la comprensione dimostrata. Ripartiamo con cura e con il desiderio di proseguire il percorso della stagione».

L’appuntamento è dunque per sabato 7 novembre alle ore 20.45 con “Don Chisciotte”, da Miguel de Cervantes, con Tullio Solenghi e Corrado Bologna, per la regia di Sergio Maifredi, produzione Teatro Pubblico Ligure. Lo spettacolo è inserito nel programma in abbonamento.