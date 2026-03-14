“Tony il Matto” in realtà era una donna: a processo per molestie telefoniche

Si faceva chiamare “Tony il Matto” e importunava la gente al telefono. La sua vera identità è rimasta a lungo ignota tanto che a un certo punto la polizia ha dovuto redigere un verbale di “vane ricerche”. Alla fine però il presunto molestatore, o meglio la presunta molestatrice, è stata individuata: nella sua abitazione gli agenti hanno trovato un fascicolo con il titolo “Elenco nemici” e sulla sua auto c’erano un barattolo contenente acido e un paio di martelli. Accusata di molestie telefoniche è una donna di Fiorenzuola. La causa risiederebbe in vecchie ruggini risalenti a molti anni fa. Il processo nei suoi confronti si è svolto l’altro giorno.