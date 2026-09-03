Torna la Festa dell’Uva con gare di pigiatura, stand e bancarelle

Con settembre a Gropparello torna come da tradizione la Festa dell’Uva, giunta alla settantesima edizione. La manifestazione, organizzata dal Comune di Gropparello in collaborazione con la Pro Loco Giovani, si svolgerà da sabato 12 a lunedì 14 settembre in piazza Roma. Tutte le sere alle 19 apertura degli stand gastronomici, che sforneranno piatti genuini con prodotti tipici locali.

La serata di sabato offrirà grande energia grazie alla musica dal vivo della band Oxxxa, pronta ad accendere la piazza. La domenica sarà il cuore pulsante della festa. Le vie del paese si popoleranno di colori e profumi con la classica esposizione delle bancarelle dedicate all’uva. Piazza Roma farà da cornice a un ricco ventaglio di attrazioni: una mostra di pittura, banchetti di artigianato e hobbistica locale, il variopinto mercatino dei ragazzi e un’affascinante esposizione di trattori d’epoca.