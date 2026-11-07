Tragedia a Gropparello: investito sotto la pioggia muore 79enne

Si chiamava Giuseppe Rossetti e aveva 79 anni, l’uomo investito nella mattinata di venerdì 7 novembre, intorno alle 11, in piazza Roma a Gropparello. Dopo l’incidente era stato soccorso in condizioni molto gravi e trasportato all’ospedale di Piacenza e lì, purtroppo, è morto a tarda sera.

Da quanto si è appreso sulla dinamica dell’incidente, un operaio del Comune stava facendo manovra con un mezzo dell’ente, un pick-up. Il pensionato, conosciuto da tutti in paese come Giotto, era appena uscito da un bar e stava attraversando la strada con l’ombrello, sotto la pioggia, quando si è trovato in prossimità del mezzo comunale impegnato nelle manovre. Non è ancora chiaro se ci sia stato un vero e proprio investimento oppure un contatto lieve, magari una semplice sfiorata, che però sarebbe bastata a farlo cadere a terra.

Immediato l’intervento dei volontari della Pubblica assistenza Valvezzeno, raggiunti dall’autoinfermieristica del 118 da Cadeo, con i soccorritori che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasporto in sirena in ospedale. Sul posto era stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Parma, ma causa condizioni meteo - secondo quanto appreso - non è potuta atterrare.

Le condizioni dell’uomo erano apparse subito particolarmente serie, tanto da rendere necessaria l’intubazione. In serata, purtroppo, è arrivata la notizia del decesso. Commenta il sindaco di Gropparello, Armando Piazza: «Una cosa terribile. Mi spiace, ha perso la vita un nostro concittadino, e mi spiace anche che sia coinvolto un nostro dipendente. Sono affranto»

In piazza Roma sono intervenute anche le pattuglie della polizia.

