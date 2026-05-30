Trail tra le ginestre e Notte dei Briganti: Vernasca scommette sul turismo lento

Vernasca scommette ancora sul turismo lento e sulla valorizzazione dei colli piacentini. Lo fa con due appuntamenti ormai attesissimi: Ginestrail, il 2 giugno, e La Notte dei Briganti, sabato 6. «Vernasca, con questi eventi, ha trovato la medicina giusta per il territorio»: li fotografa così la consigliera provinciale con delega al turismo Roberta Valla, in conferenza stampa. Attorno al tavolo della sala Giunta della Provincia di Piacenza, da Vernasca, c’erano anche il sindaco Gian Luigi Molinari, la consigliera con delega alla cultura Nadia Pompini e la vicepresidente di ArdaTrek Martina Mariani.

Ginestrail è alla sua seconda edizione, La Notte dei Briganti vive dal 2011, quest’anno sotto il motto “La danza degli spiriti del bosco”. Età anagrafica a parte, i due cammini funzionano. E non solo come casi isolati.