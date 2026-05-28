Treni, i pendolari sono stati ascoltati  il 3922 fermerà a Pontenure e Cadeo

I pendolari di Cadeo e Pontenure ce l’hanno fatta. Con costanza e determinazione sono riusciti a farsi ascoltare dalle istituzioni e hanno raggiunto l’obiettivo. Il treno regionale 3922 continuerà a fermare nelle due stazioni di paese, anche dopo l’entrata in vigore dell’orario estivo, dal prossimo 15 giugno. Libertà ha dato in più occasioni voce a quei cittadini che si sono attivati non spinti da personalismi ma per garantire un servizio collettivo che fosse il più funzionale possibile. E le loro motivazioni, condivise attraverso il nostro quotidiano, evidentemente sono state considerate meritevoli di attenzione.

La Regione Emilia-Romagna infatti scegliendo di mantenere 27 dei 30 treni che erano stati inseriti in occasione della chiusura del ponte sul Nure, anche dopo la riapertura della Via Emilia, aveva altresì deciso di sopprimere, dal 15 giugno, le fermate dei convogli 3914, 3933 e 3922. Quest’ultimo, però, per pendolari, studenti e lavoratori, è sempre stato considerato un convoglio strategico e irrinunciabile. La mancata fermata a Cadeo e Pontenure del 3922 avrebbe - come riferito dagli utenti - fortemente compromesso l’utilizzo del servizio pubblico su rotaia.