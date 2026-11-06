Un capannone rinasce a Corte: «Ma va chiarito a cosa servirà»

E’ in corso la ristrutturazione di un capannone industriale in via Rossetti. Lo spazio è di proprietà della filiale italiana di un gruppo europeo che opera nel settore delle materie plastiche. Le indicazioni che appaiono sulla recinzione perimetrale rivelano che sono state depositate le pratiche edilizie per dare il via a lavori di miglioramento sismico e all’installazione di impianti. Anche il sindaco Luigi Merli dice di non conoscere l’azienda e di non sapere nulla di più specifico.

La destinazione d’uso del fabbricato quindi non è pubblicamente nota. Tanto che la sezione Valdarda dell’associazione Italia Nostra, guidata da Luigi Ragazzi, condivide alcune preoccupazioni in merito: «Sarà un sito di stoccaggio o un sito produttivo di lavorazione di materie plastiche?».