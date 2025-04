Un milione di euro per il nuovo tetto della Collegiata

Un’imponente gru è stata montata in piazza Molinari, a fianco della Collegiata di Fiorenzuola. Pronti a iniziare i lavori per il rifacimento dell’intera copertura della chiesa maggiore di Fiorenzuola, intitolata al santo patrono Fiorenzo. Si tratta di una superficie di tetto di 1200 metri quadrati. L’intervento ha un costo di 1 milione e 90 mila euro interamente finanziato con i fondi del PNRR per ‘Interventi di sicurezza sismica’. L’appalto è già stato assegnato, gestito dalla Curia a livello diocesano. Un intervento importante che arriva proprio nell’anno giubilare e nell’anno in cui la Collegiata festeggerà i 500 anni dalla consacrazione definitiva (l’edificazione era iniziata nei secoli prima). Interventi di consolidamento sismico anche sulle chiese delle frazioni rurali di Baselicaduce (da farsi) e San Protaso (già concluso). Leggi tutto qui