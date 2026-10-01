Una vita dedicata agli altri, Vernasca dice addio alla sua maestra Renata

Tanti bambini di Vernasca l’hanno conosciuta come maestra, tutti gli abitanti del paese ricordano Renata Bussandri come una persona generosa, sempre disponibile all’aiuto, determinata e profondamente legata al suo territorio. È morta ieri all’età di 78 anni dopo una breve malattia. Fino a pochi mesi fa, con l’energia che l’ha contraddistinta per tutta la vita, si dedicava ai pronipoti e alle attività di volontariato.

Con fervida passione, per anni ha insegnato italiano alle scuole di Vezzolacca, Villa Romagna e Vernasca. Amava la poesia e per lei la scuola non finiva di certo al suono della campanella. Continuava lungo le vie del borgo dove si è sempre interessata alla vita dei suoi studenti. Renata per anni ha insegnato insieme alla maestra Gisella Bussandri con la quale è rimasta legata da un rapporto di amicizia.