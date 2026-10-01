Una vita dedicata agli altri, Vernasca dice addio alla sua maestra Renata
Attiva nel volontariato. Era stata anche assessora e corrispondente di Libertà
Donata Meneghelli
|1 ora fa
Renata Bussandri - Marenghi
Tanti bambini di Vernasca l’hanno conosciuta come maestra, tutti gli abitanti del paese ricordano Renata Bussandri come una persona generosa, sempre disponibile all’aiuto, determinata e profondamente legata al suo territorio. È morta ieri all’età di 78 anni dopo una breve malattia. Fino a pochi mesi fa, con l’energia che l’ha contraddistinta per tutta la vita, si dedicava ai pronipoti e alle attività di volontariato.
Con fervida passione, per anni ha insegnato italiano alle scuole di Vezzolacca, Villa Romagna e Vernasca. Amava la poesia e per lei la scuola non finiva di certo al suono della campanella. Continuava lungo le vie del borgo dove si è sempre interessata alla vita dei suoi studenti. Renata per anni ha insegnato insieme alla maestra Gisella Bussandri con la quale è rimasta legata da un rapporto di amicizia.
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